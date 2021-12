EDP Renováveis conclui venda de dois projetos nos EUA por 650 milhões de euros

Leia Também EDP Renováveis fecha acordo para novo projeto solar nos Estados Unidos

Leia Também EDP Renováveis vende dois parques eólicos nos EUA avaliados em 608 milhões

Leia Também EDP vende portefólio eólico em Portugal com 221 MW por 530 milhões

A estratégia de rotação de ativos da EDP continua a avançar. Esta quinta-feira, a elétrica anunciou ao mercado a conclusão da venda de dois projetos, através da EDP Renováveis, nos Estados Unidos.Em comunicados enviados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Miguel Stilwell revela ter encaixado cerca de 650 milhões de euros com as duas operações.Um dos negócios diz respeito à venda do projeto eólico Indiana Crossroads, com 302 MW, localizado no estado de Indiana, à Northern Indiana Public Service Company LLC. O parque começou a operar em dezembro, "momento esse em que se completou o acordo de Build & Transfer", refere a EDP.A venda vai representar um encaixe de 450 milhões de euros e está inserida na estratégia de Rotação de ativos de oito mil milhões traçado pela empresa para o período 2021-25, tal como anunciado no Capital Markets Day da EDPR, em fevereiro.A segunda transação diz respeito a um parque solar, também situado em Indiana. Aqui, a EDP vendeu uma participação acionista de 80% no projeto Riverstart Solar, de 200 MWac, à Connor, Clark & Lunn Infrastructure."A transação anunciada a 2 de setembro de 2020 incluía quatro projetos eólicos que totalizavam 363 MW (Meadow Lake V, Quilt Block, Redbed Plains e Hog Creek), que alcançaram conclusão e foram anunciados no dia 28 de dezembro de 2020, e ainda os 200 MWac do projeto Riverstart Solar que agora alcança a sua conclusão, completando assim na totalidade a transação de uma participação acionista de 80% de um portfólio eólico e solar localizado nos EUA com 563 MW (450 MW líquidos)", explica a empresa.As duas vendas vão permitir à EDPR "acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável".