EDP Renováveis vende participação de 13,5% em projectos eólicos em França

A EDP Renováveis vendeu uma participação de 13,5% em dois projectos eólicos em França a duas empresas controladas pela Sumitomo Corporation. Com esta operação, a empresa liderada por Manso Neto recebeu 42,8 milhões de euros.

"A EDP Renováveis, S.A., controlada em 82,6% pela EDP, anunciou a venda de uma participação de 13,5% nos projectos eólicos offshore YeuNoirmoutier e Dieppe-Le Tréport, ambos em França, a duas empresas controladas pela Sumitomo Corporation, a SRPN SAS e a SRPT SAS", de acordo com o comunicado enviado esta terça-feira, 18 de Dezembro, à CMVM.

A Sumitomo é um grupo industrial japonês que opera no sector de energia eólica no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, na África do Sul e na China, refere a subsidiária da EDP.

"Com esta venda, a EDP Renováveis reduz a sua participação nos projectos para 29,5%, recebendo um primeiro pagamento de 42,8 milhões de euros", diz a EDP Renováveis, esclarecendo que o valor que poderá aumentar no futuro se determinadas condições contratualizadas forem concretizadas.

Os dois projectos em causa, o Yeu-Noirmoutier e o Dieppe-Le Tréport, têm uma capacidade esperada de 496 megawatts, cada. Ambos encontram-se em desenvolvimento e "prevê-se que o início das operações ocorra na primeira metade da próxima década", de acordo com a empresa.