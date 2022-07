EDP Renováveis vende portefólio eólico em Itália por 420 milhões

A EDP Renováveis fechou um acordo com a italiana ERG para a venda da totalidade um portefólio eólico operacional em Itália com um valor de 420 milhões de euros, informou esta sexta-feira a empresa liderada por Miguel Stilwell.



A operação engloba sete parque eólicos operacionais com uma idade média de 2,8 anos e que "beneficiam de um quadro remuneratório estável durante 20 anos", indica a empresa.





O portefólio em questão com 172 MW tem um "enterprise value" de aproximadamente 420 milhões de euros (a 31 de dezembro de 2021) e que "será ajustado com um custo financeiro até à data de conclusão da transação".O anúncio surge minutos após a EDP Renováveis ter anunciado a aquisição de 70% da alemã Kronos A empresa indica, por fim, que com a venda do portefólio em Itália a EDP, que controla a EDPR, "já assegurou 3,1 mil milhões de euros de encaixe com operaçõesdesta tipologia, as quais se encontram incluídas no programa de rotação de ativos de 8 mil milhões de euros para 2021-2025, anunciado no Capital Markets Day da EDP em fevereiro de 2021, permitindo acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento".