EDP soma quase 50 mil carregamentos de carros elétricos nos seus postos

A EDP somou quase 50 mil carregamentos desde 2017 na sua rede de postos de abastecimento em Portugal para automóveis elétricos, indicou a empresa ao Negócios.





No ano passado o número de utilizadores ascendeu a 2.621 tendo os carregamentos subido para 31.541. A potência abastecida cifrou-se em 396,6 MW.



Já este ano, a empresa regista 1.111 utilizadores, 5.530 carregamentos e praticamente 72 MW de potência.



Os postos de carregamento rápido passaram a ser pagos em novembro do ano passado. Os carregamentos lentos deverão deixar de ser gratuitos este ano. A EDP possui nove postos rápidos na rede Mobi.e.



Em janeiro, António Coutinho, administrador da EDP Comercial, disse, em entrevista ao Negócios, que a empresa espera comercializar soluções de carregamento de veículos elétricos para condomínios no primeiro trimestre deste ano.



O responsável revelou também que a empresa pretende expandir a rede de postos no projeto "e-hub", dirigido a frotas empresariais. Assim, a EDP, que atualmente tem dois postos neste segmento, quer 30 a 40 novos postos.



Em Portugal, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) existiam 7.771 automóveis elétricos no final do ano passado.



A EDP também opera na mobilidade elétrica no Brasil, numa aliança com a BMW, e em Espanha, onde tem uma rede de mais de 80 postos.

Em 2017, a elétrica contabilizou 1.220 utilizadores dos seus postos, que realizaram 12.474 carregamentos para uma potência total de 148,4 megawatts (MW).