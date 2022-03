EDP vai subir em 3% o preço da eletricidade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A EDP Comercial anunciou esta quinta-feira que os preços da eletricidade vão aumentar em 3% a partir de maio, para os clientes residenciais.



A atualização dos valores é justificada "com o recente anúncio de ajuste da tarifa do mercado regulado", explica em comunicado a empresa.



A EDP lembra ainda que o atual contexto internacional intensificou a instabilidade e provocou "uma subida no preço de aquisição de eletricidade, que é atualmente cerca de três vezes superior ao que foi registado no último trimestre do ano passado".

Esta é a segunda vez este ano que a EDP aumenta o preço da eletricidade, depois da subida de 2,4% (em média) logo em janeiro.