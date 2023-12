EDP vende mais 1,1 mil milhões do défice tarifário de 2024. Já foram comprados cerca de 2 mil milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A EDP chegou a acordo para a venda de mais 1,1 mil milhões do défice tarifário do próximo ano, informou a energética em comunicado enviado à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM).





Assim, "através de três transações individuais", a SU Eletricidade – detida em 100% pela EDP – conseguiu vender mais de metade (51,3%) do défice do próximo ano.





A empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade não identifica, ao contrário da última transação comunicada ao mercado, quem são os compradores.





"Este défice tarifário resultou do diferimento por cinco anos da recuperação do diferencial de custo a suportar pela SU em 2024, incluindo os ajustamentos dos dois anos anteriores, relacionado com a compra de eletricidade a produtores que beneficiam de regimes de remuneração garantida ou outros regimes subsidiados", justifica a casa-mãe da família EDP em comunicado.





Na segunda-feira, a energética já tinha informado o mercado de que tinha acordado com a Tagus a venda de 898 milhões de euros do défice tarifário de 2024.





Paralelamente, neste mesmo dia, a casa-mãe da família EDP realizou uma recompra do total do ajustamento tarifário do ano passado, que foi vendido em setembro e que diz respeito "à venda e compra de eletricidade a produtores que beneficiam de regimes de remuneração garantida, por 300 milhões de euros".





Na segunda-feira, a empresa já tinha avançado que esperava vender o remanescente do défice tarifário do próximo ano até ao final desta semana.

(Notícia atualizada às 6:23 horas).