EDPR compra 85% de uma plataforma de solar distribuído nos EUA por 98,5 milhões

A EDP Renováveis (EDPR) chegou a acordo para a compra de 85% na C2 Omega, aplataforma de solar distribuído da C2 Energy Capital, por cerca de 119 milhões de dólares (98,5 milhões de euros ao câmbio atual), anunciou esta segunda-feira a empresa em comunicado enviado à CMVM.A operação abrange um "portfólio de geração solar distribuído que inclui 89 MW de capacidade em operação e em iminente conclusão e um portfólio em estado avançado de desenvolvimento de cerca de 120 MW, distribuídos por aproximadamente 200 projetos em 16 estados", refere a EDP Renováveis.O investimento "corresponde a um enterprise value de sensivelmente $119 milhões para a aquisição dacapacidade operacional (89 MW). A transação também incluirá certos pagamentos dependentes do crescimento da capacidade instalada futura", detalha o comunicado, que assinala que "a equipa de gestão da C2 continuará a fazer parte das operações do dia-a-dia do negócio"."Esta transação irá estabelecer a presença da EDPR num segmento em rápida expansão de geração distribuída, como um operador de um dos maiores portfólios comerciais e industriais de geração distribuída nos EUA, e permitirá à EDPR servir um mercado em crescimento acelerado", nota ainda a empresa.A aquisição está "sujeita ao cumprimento de todas as condições precedentes aplicáveis, estando prevista ocorrer no primeiro trimestre de 2021", conclui o comunicado.