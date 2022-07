Eletricidade: Mecanismo Ibérico permite poupança média diária de 14%

O Mecanismo Ibérico permitiu, nos primeiros 15 dias, que as famílias e as empresas com contratos de fornecimento de eletricidade expostos ao preço do mercado spot (à vista) de eletricidade beneficiassem de uma poupança média diária de 38 euros/MWh (megawatt-hora), correspondendo a uma redução média diária de cerca de 14%, anunciou este sábado o Ministério do Ambiente e da Ação Climática.





Em comunicado, o gabinete de Duarte Cordeiro explica que "as famílias e as empresas expostas ao mercado spot de eletricidade suportaram um preço médio de 237,84 euros/MWh graças à existência do mecanismo, por contraponto ao valor de 275,90 euros/MWh que pagariam se esta medida não tivesse sido aplicada".



O Ministério do Ambiente diz ainda que, durante este período, o preço do gás natural cresceu mais de 45%, passando dos 80 euros/MWh registados no dia 15 de junho para os 116,03 euros/MWh do dia 30, o que levou ao aumento do custo da geração de eletricidade a partir de gás natural.





O Mecanismo Ibérico, que define um regime excecional para a fixação dos preços no Mercado Ibérico de Eletricidade (Mibel), entrou em vigor a 14 de junho, tendo surgido na sequência da escalada de preços no mercado do gás natural, com consequências na subida dos preços da eletricidade.





A medida está em vigor até 31 de maio de 2023, englobando o período de maior consumo de eletricidade (outono e inverno), recorda o Ministério, lembrando que durante este período está definido um preço máximo médio de 48,75 euros por megawatt-hora para o gás natural utilizado na produção de eletricidade.