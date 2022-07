Fatura de eletricidade reduziu-se em 27 milhões com mecanismo ibérico, diz Governo 

O mesmo comunicado refere ainda que neste período o preço do gás natural cresceu mais de 45%, passando dos 80 €/MWh registados no dia 15 de junho para os 116,03 €/MWh do dia 30, o que levou ao aumento do custo da geração de eletricidade a partir desta fonte fóssil.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quarta-feira no Parlamento que nos primeiros 15 dias de implementação do mecanismo ibérico o valor pago pelo consumo de eletricinade nas famílias e empresas mais expostas ao mercado spot teve uma redução de 27 milhões de euros, por comparação com os preços que enfretariam caso este "travão" não estivesse em vigor em Portugal e Espanha."São já conhecidos os resultados dos primeiros 15 dias de mecanismo ibérico que conseguimos negociar com a Comissão Europeia para o mercado de venda livre. Em cada um destes 15 dias houve uma redução do preço do MWh de no mínimo 10 euros e de no máximo 104,42 euros, hoje [quarta-feira] atingidos. Em média, o mecanismo ibérico permitiu uma poupança de 14% no custo da eletricidade", disse o chefe do Governo perante os deputados, no contexto de uma moção de censura apresentada pelo Chega.E frisou mesmo: "Em Portugal, nestes 15 dias, a fatura reduziu-se em 27 milhões de euros por aplicação do mecanismo ibérico".Em comunicado, o ministério do Ambiente e da Ação Climática já tinha dado conta que, em duas semanas, o mecanismo tinha permitido uma poupança média diária de 38 euros por MWh."Por outras palavras, as famílias e as empresas expostas ao mercado spot de eletricidade suportaram um preço médio de 237,84€/MWh graças à existência do mecanismo, por contraponto a um valor de 275,90 €/MWh que pagariam se esta medida não tivesse sido aplicada".

Dia/

junho Leia Também Programa para apoiar empresas intensivas em gás recebe 83 candidaturas Preço Grossista no Mercado de Eletricidade (€/MWh) Portugal Com Mecanismo* Portugal Sem Mecanismo França Itália 15 225,27 238,32 233,26 249,45 16 263,65 275,43 272,85 276,21 17 277,27 299,61 303,54 327,49 18 222,21 273,21 276,50 299,50 19 192,67 243,21 165,43 256,38 20 264,29 283,59 303,95 308,89 21 275,61 286,21 354,03 342,52 22 284,87 296,19 383,14 368,07 23 278,28 290,26 352,56 363,66 24 234,84 282,35 302,60 318,34 25 217,85 271,95 258,43 305,15 26 178,38 252,56 249,07 286,15 27 200,59 280,01 334,25 347,72 28 259,94 299,21 366,40 386,46 29 226,99 272,88 335,24 335,95 30 202,73 270,37 362,06 364,65

*Os preços já incluem custos do Mecanismo Ibérico

Fonte: MAAC





O mecanismo ibérico, que impõe um travão aos preços do gás utilizado para produzir eletricidade nas centrais térmicas, estará em vigor até 31 de maio de 2023, englobando o período de maior consumo de eletricidade (outono e inverno). Durante este período, está definido um preço máximo médio de 48,75 euros por MWh para o gás natural usado nas centrais a gás.