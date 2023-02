Endesa aumenta lucros em 77% para os 2,5 mil milhões de euros

Leia Também Endesa reduz lucro em 31% para os 338 milhões no primeiro trimestre

A Endesa anunciou esta sexta-feira um resultado líquido de 2.541 milhões de euros milhões de euros, o que representa um salto de 77% face ao ano anterior. A elétrica espanhola explica este crescimento fundamentalmente por dois factores: um "bom comportamento" do negócio do gás, no global, com um "elevado funcionamento das centrais de ciclo combinado", e uma melhoria no valor dos negócios fora da Península Ibérica.Na apresentação de resultados, a empresa confirmou que recorreu em tribunal, perante a Audiência Nacional espanhola, por causa do novo imposto de 1,2% que recai sobre o volume de negócio do setor energético, uma taxa que diz ser "discriminatória e injustificada". Ao Negócios a Endesa tinha já confirmado que em Espanha vai pagar 600 milhões de euros por causa deste imposto (metade em 2023 e a outra metade em 2024). Já em Portugal, a elétrica diz que não terá qualquer valor de "windfall tax" a liquidar.Olhando para os dados ajustados, a Endesa registou lucros de 2.398 milhões de euros no ano passado, mais 26% do que em 2021, apesar de resultados piores no negócio comercial, da redução das margens nas energias renováveis e do impacto negativo das medidas regulatórias no negócio da distribuição de energia.A empresa assinala que no ano passado bateu um recorde histórico em termos de investimento: 2.343 milhões de euros, mais 8% do que no ano anterior, informou a empresa em comunicado.Deste valor de investimento, 76% está alinhada com a taxonomia da União Europeia. Para 2023, a Endesa quer bater um novo recorde e investir mais 20%.Já o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) da maior elétrica espanhola e segunda maior comercializadora em Portugal aumentou 25% e alcançou os 5.327 milhões de euros. Estes resultados permitirão propor o pagamento de um dividendo de 1,585 euros por ação, 6% acima do previsto.Em 2022 a Endesa acrecentou 908 MW de nova capacidade renovável ao seu portfólio, alcançando um total de 9,3 GW. Dos 4,4 GW de nova potência renovável a instalar que está prevista no plano estratégico 2023-2025, a empresa já tem em execução 1,4 GW.A empresa sublinha a adjudicação de dois concursos no âmbito da Transição Justa, com a central a carvão de Teruel, em Andorra, e a central do Pego, em Abrantes, onde a empresa vai construir um projeto de energias renováveis.