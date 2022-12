Endesa começa a cobrar mecanismo ibérico em janeiro mas mantém valor de faturas da luz

Leia Também EDP aumenta preços da luz em 3% em 2023 devido a preço da energia e do mecanismo ibérico



No entanto, falta ainda a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) revelar a proposta tarifária definitiva para o próximo ano, o que acontecerá esta quinta-feira, 15 de dezembro. Dependendo do que sejam os valores finais das tarifas de acesso às redes, "preço final da eletricidade poderá ser atualizado" ainda pela Endesa.



Segundo a Endesa, a manutenção do valor global da fatura de eletricidade "está realizada com a melhor estimativa para o valor do Mecanismo de Ajuste do Mercado Ibérico de Eletricidade, e durante o período previsto em que esta medida esteja em vigor". A elétrica adverte que "este custo [do mecanismo ibérico] irá variar mensalmente".



Estas declarações geraram um "diferendo" entre o Governo e a elétrica, que se apressou a garantir que não iria alterar s preços da eletricidade e a não cobrar nem discriminar o valor do custo do mecanismo de ajuste do Mercado Ibérico de Eletricidade até ao fim de 2022.



No passado mês de agosto, em entrevista ao Negócios e à Antena 1 , o presidente da Endesa em Portugal, Nuno Ribeiro da Silva (que entretanto deverá ser afastado do comando da elétrica no paós), disse que a cobrança massificada do valor de ajuste do mecanismo ibérico (o que vai acontecer em 2023) poderia ter o efeito de aumentar até 40% as faturas de eletricidade dos consumidores portugueses.

Apesar da volatilidade do custo de aquisição de energia, Inês Roque, diretora o segmento de Residencial e Negócios da Endesa, em Portugal, destacou que "a política de manutenção dos preços reforça o compromisso com os clientes [...] com preços competitivos e estáveis".Tal como já acontece com a Galp há algum tempo e vai começar a acontecer com a EDP em 2023, a segunda maior comercializadora de energia em Portugal (com mais de 600 mil clientes de eletricidade e gás natural) explicou que, a partir de 16 de janeiro, vai passar a cobrar e a discriminar na fatura o valor do custo do Mecanismo de Ajuste Ibérico da Eletricidade.No entanto, a empresa promete "manter o valor global da sua fatura", o que implica reduzir os preços de eletricidade, que "incluem a previsão das novas tarifas de acesso às redes em vigor a partir de janeiro de 2023 e o preço base aplicado pela Endesa", detalhou a Endesa também em comunicado.