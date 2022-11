Leia Também EDP aumenta faturas de gás dos seus clientes 30 euros, em média

A EDP anunciou esta quarta-feira que a partir de 1 de janeiro de 2023, as faturas da luz dos seus clientes domésticos vão aumentar em média cerca de 3%. Isto depois de em setembro ter descartado "mais alterações até ao final do ano no preço da eletricidade", a menos que haja "situações excecionais no decorrer dos próximos meses"."O valor global da fatura de eletricidade dos clientes residenciais da EDP Comercial irá variar, em média, cerca de 3%. Esta variação inclui uma atualização do tarifário da EDP Comercial, refletindo a volatilidade do custo de aquisição de energia e a descida das Tarifas de Acesso às Redes ainda provisórias", indicou a empresa numa nota enviada ào Negócios.No entanto, o aumento não se deve apenas aos preços da energia mas também à "melhor estimativa do que será o custo do Mecanismo de Ajuste do Mercado Ibérico de Eletricidade. O custo deste mecanismo irá variar mensalmente e estará discriminado na fatura de cada cliente".Até agora a EDP Comercial fazia parte do lote de comercializadoras de eletricidade que ainda não estavam a repercutir o valor do ajuste do Mecanismo Ibérico nas faturas dos seus clientes, ao contrário de outras empresas como a Galp e a Iberdrola. No entanto, começará a fazê-lo no início de 2023."A EDP Comercial decidiu em 2022 não discriminar o valor do mecanismo para os clientes residenciais, decisão que se manterá até final do ano. Está neste momento em vigor o preço que foi atualizado em julho e que se manterá inalterado até ao final do ano", explicou a empresa.Depois de te aumentados as suas tarifas de eletricidade no início de 2022, a EDP Comercial voltou a fazê-lo em maio (2,9%), tendo depois descido os preços 3% em julho, sendo que as tarifas se mantêm inalteradas desde essa altura.