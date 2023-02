Endesa reduz preços em março para novos clientes

Leia Também Iberdrola anuncia redução de 15% nas faturas de eletricidade em 2023

A Endesa anunciou esta terça-feira que vai reduzir a partir de março os preços para novos clientes em média 15% no segmento residencial, por comparação com os preços de venda praticados em dezembro de 2022.A elétrica sublinha que esta redução média se aplica nas faturas apenas às componentes da tarifa de energia e tarifas de acesso, excluindo impostos, taxas e outros valores, como o ajuste relativo ao mecanismo ibérico, que passou a ser pago pelos clientes da empresa a partir do início de 2023.Para uma família de duas pessoas, com um consumo médio de 1.900 kWh por ano, a Endesa calcula que os valores revistos corresponderão a uma diminuição média de cinco euros por mês (60 euros por ano), excluindo impostos, taxas e outros valores, como o ajuste do mecanismo ibérico que passou a ser pago pelos clientes da elétrica espanhola no início de 2023.A Endesa garante também "preços estáveis durante 12 meses, excluindo possíveis modificações às tarifas de acesso por parte da ERSE".A Endesa tem atualmente mais de 730.000 clientes em Portugal, que representam 10,7% de quota de mercado de clientes em Portugal. Por outro lado, e segundo os últimos dados publicados pela ERSE, na eletricidade a Endesa detém 18,6% de quota de mercado por consumo anualizado (nos segmentos Residencial e Empresas).