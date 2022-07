Erg quer comprar 177 Mw do portefólio italiano da EDP Renováveis

Leia Também EDP Renováveis vende seis parques eólicos na Polónia por 303 milhões



Garrone, tem em curso o desenvolvimento de um plano industrial que ambiciona aumentar a sua capacidade renovável instalada, tendo em vista a meta de 4,6 Gw até 2026.

situados no sul de Itália, em particular nas regiões da Campânia, Puglia e Basilicata. Estes ativos representam uma grande parte dos 271 Mw detidos pela empresa portuguesa no país.

anunciado no seu Capital Markets Day, que vai permitir à empresa acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável.

A companhia energética italiana Erg entrou na corrida para comprar 177 Mw do portefólio de ativos de energia eólica em Itália da EDP Renováveis. A notícia é avançada pela edição desta terça-feira do Milano Finanza (MF).A publicação indica - citando fontes próximas do processo - que a oferta ultrapassará a proposta de 400 milhões de euros que já tinha sido apresentada pela Falck Renewables.A empresa italiana, listada na bolsa de Milão, e detida pela família genovesaDentro do plano da empresa, insere-se também esta oferta à EDP Renováveis relativa a um conjunto de parques eólicosA venda insere-se no plano de rotação de ativos da EDP Renováveis