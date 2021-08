EDP Renováveis vende seis parques eólicos na Polónia por 303 milhões

A cotação da EDP Renováveis perdeu hoje 0,67% para os 20,64 euros, enquanto que a casa-mãe EDP subiu 0,67% para os 4,49 euros por ação.

A EDP Renováveis anunciou a venda de 100% de um portefólio de energia eólica na Polónia à Mirova, uma afiliada da Natixis Investment Managers, por 303 milhões de euros, de acordo com um comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) A transação engloba seis parques eólicos com uma capacidade total de 149 megawatts (MW), dos quais 20 MW estão em operação desde 2020 e 129 MW encontram-se em construção com início de operações esperado até o final de 2021."O valor total da transação corresponde a um Enterprise Value [valor da empresa] estimado de 303 milhões de euros, que se traduz num Enterprise Value de 2 milhões de euros por MW", pode ler-se no mesmo comunicado, onde a EDP Renováveis adianta que esta transação "está sujeita a condições regulatórias e outras condições precedentes habituais para uma transação desta natureza".Esta transação irá contribuir com aproximadamente 303 milhões de euros de encaixe de Rotação de ativos para a empresa de energias renováveis e está inserida no contexto do programa de rotação de ativos que definiu no valor de 8 mil milhões de euros.A operação permite à EDP seguir a meta definida no Capital Markets Day de "acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável", diz.