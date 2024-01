Norges Bank compra 49% do portefólio renovável da Iberdrola em Portugal e Espanha

A Iberdrola vendeu umaem Espanha e Portugal ao fundo soberano da Noruega, administrado pelo Norges Bank Investment Management, adianta a empresa em comunicado.Esta é apenas a primeira parte do acordo, uma vez que sestá previsto umem Espanha e em Portugal para os próximos três anos. As empresas acrescentam mais de 1.300 MW de energia renovável – 674 MW já estão inscritos e o restante será incluído nos próximos meses – ao acordo assinado no ano passado, elevando a capacidade total renovável para 2.600 MW.

Da nova capacidade – os 674 MW de renováveis –, 40% são de energia eólica e os outros 60% são fotovoltaicos na Península Ibérica. Além disso, a aliança terá um adicional de 643,5 MW de capacidade solar em operação e em desenvolvimento de forma exclusiva.





Leia Também ERSE condena Iberdrola a pagar 279 mil euros por mudar contratos sem autorização dos clientes

"Hoje assinamos uma aliança global para avançar ainda mais no desenvolvimento de energias renováveis na Península Ibérica de uma forma mais rápida, consolidada e competitiva. Acreditamos que acordos deste tipo permitem-nos combinar nossa experiência em energia limpa com a solidez financeira do Norges Bank Investment Management, um parceiro líder, com quem já trabalhamos há vários anos", disse o presidente executivo da Iberdrola, Ignacio Galán, durante o Fórum Económico Mundial, que está acontecer em Davos até sexta-feira.



Já Nicolai Tangen, CEO do Norges Bank Investment Management, afirmou: "Este novo e importante acordo aumenta a nossa presença em Espanha e representa nosso primeiro passo em Portugal. Esperamos incorporar mais projetos atraentes de infraestrutura renovável no futuro".





Este portfólio renovável terá a capacidade de abastecer mais de 400.000 residências por ano, resultando em mais de 350.000 toneladas de CO2 evitadas por ano.

Leia Também Iberdrola quer vender 49% de portefólio renovável em Portugal ao Norges Bank

No início de 2023, o fundo soberano da Noruega tinha já comprado uma participação de 49% num portefólio de centrais solares em Espanha e parques eólicos onshore, com uma capacidade de 1,21 GW, por um valor de 600 milhões de euros.



No seu plano estratégico até 2025, a Iberdrola tem como meta vender 4,9 mil milhões de euros em ativos próprios e angariar ainda 2,6 mil milhões de euros adicionais através da alienação de participações minoritárias em projetos de energia limpa.