ERSE emite recomendação sobre atrasos nas facturas de gás e luz

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) emitiu esta terça-feira, 10 de Abril, uma recomendação relativa aos atrasos na facturação de electricidade e gás natural, onde enumera um conjunto de boas práticas que devem ser adoptadas pelos agentes de mercado.

"Pretende-se, também, difundir junto dos consumidores, dos organismos de resolução de conflitos e de defesa do consumidor, informação que permita identificar as boas práticas e assim, auxiliar na resolução dos conflitos de consumo", acrescenta a ERSE no comunicado.