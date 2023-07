Espanhola Plenoil avança com postos de combustíveis automáticos em Portugal

A espanhola Plenoil planeia abrir até 10 postos de combustíveis totalmente automáticos em Portugal no próximo ano, revelou esta quarta-feira o CEO da empresa, José Rodríguez de Arellano, ao El Economista.





A empresa, que já tem um escritório no Porto, prevê iniciar a sua entrada no mercado português com postos na Grande Lisboa e no Grande Porto. Posteriormente, a estratégia passa por uma expansão no Norte de Portugal.



A Plenoil disponibiliza combustíveis a um preço que é inferior em cerca de 8 a 10 cêntimos face aos postos tradicionais graças a uma estrutura de custos mais baixa devido às inovações tecnológicas, refere a empresa.



Cada posto de combustíveis representa um investimento de cerca de meio milhão de euros, pelo que a estimativa para o próximo ano implicará um valor de aproximadamente cinco milhões de euros.



A empresa espanhola aponta para que o primeiro posto de combustível em Portugal abra no início do próximo ano. Os postos em Portugal contarão com a mesma tecnologia que os de Espanha, incluindo painéis fotovoltaicos que cobrem cerca de 40% do consumo elétrico das instalações. Numa fase posterior, em 2025, os postos deverão contar também com pontos de carregamento para veículos elétricos.



O primeiro posto de combustível da Plenoil foi inaugurado em Madrid em 2015 e no final do ano passado contava com 156 estações de serviço no país vizinho.