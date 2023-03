“Esperamos uma decisão que confirme o mecanismo ibérico até ao fim do ano”, diz Tiago Antunes

Apontada como uma medida crucial para fazer baixar a fatura da eletricidade em Portugal e Espanha, o secretário de Estado dos Assuntos Europeus acredita que a Comissão Europeia vai permitir prolongar o travão ibérico para lá do mês de maio, podendo ir até ao fim deste ano. Tiago Antunes reafirma que as medidas tomadas por Bruxelas para a reforma do mercado europeu de eletricidade foi “tímida” e ficou “aquém” do que “seria desejável”.

