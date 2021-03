Estado protege-se em ações europeias sobre barragens

O ministro do Ambiente afirmou no Parlamento ter cumprido com o seu dever na venda das barragens da EDP à Engie, e acrescenta que protegeu o Estado de questões que os tribunais europeus podem vir a levantar, atirando a responsabilidade para as elétricas.

