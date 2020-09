Exploração de petróleo e gás chega ao fim em Portugal

"Não serão atribuídos mais contratos de prospeção e pesquisa de gás natural ou petróleo", afirma fonte oficial do Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC) ao Jornal Económico , esta segunda-feira, 7 de setembro.

empresa Australis Oil & Gas Portugal iria desistir de procurar gás natural nas áreas que lhe foram concessionadas na Batalha e em Pombal. Estes dois contratos de concessão eram os últimos que ainda estavam em vigor.A decisão de renunciar às concessões foi para a empresa "muito dececionante", afirmando ter ficado "com poucas opções" para avançar com os trabalhos. A Australis lamentou ainda, citada pelo Público, não ter recebido "nenhum apoio ou ajuda do Governo", nomeadamente "nos esforços para fornecer informações claras, concisas e precisas" à população e às autoridades municipais sobre as operações que a empresa tinha em curso. A renúncia terá efeito a partir de 30 de setembro.