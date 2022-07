França quer nacionalizar EDF por completo

Électricité de France (EDF), anunciou, esta quarta-feira, a primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne.





O governo francês procura avançar para a nacionalização integral da"Confirmo-vos hoje que o Estado planeia deter o controlo de 100% do capital da EDF", afirmou Elisabeth Borne, no discurso que proferiu na câmara baixa do parlamento, em que apresentou as prioridades do seu governo de minoria.O Estado francês detém mais de 80% do capital da EDF.Além de endividada, enfrenta derrapagens orçamentais nas novas centrais nucleares em França e no Reino Unido, assim como problemas de corrosão em alguns dos antigos reatores envelhecidos, o que tem golpeado fortemente o valor das suas ações nos últimos meses.