Governo francês oferece 9,7 mil milhões para nacionalizar a Electricité de France

Leia Também Estado francês disposto a pagar mais de 8 mil milhões para nacionalizar EDF

O governo francês avançou com uma oferta de cerca de 9,7 mil milhões de euros para nacionalizar totalmente a Electricité de France (EDF), numa tentativa de resolver os problemas de liquidez que enfrenta a elétrica francesa, exacerbados pela crise energética da Europa, indica a Bloomberg.O Estado gaulês vai assim oferecer 12 euros por ação para adquirir os 16% da EDF que não estão sob o seu controlo, disse o Ministério das Finanças francês em comunicado esta terça-feira. Este valor está 53% acima dos 7,84 euros do fecho das ações da EDF no dia 5 de julho, um dia antes da primeira-ministra francesa Elisabeth Borne ter anunciado a nacionalização.Ao assumir as dívidas da EDF, a intenção do Governo é controlar as faturas de eletricidade das famílias, ao fazer investimentos maciços para reduzir o dependência do país de combustíveis fósseis importados.As ações da empresa, que estavam suspensas desde julho, deram um salto de 15% para os 11,75 euros a partir das 9h10 desta terça-feira em Paris.De acordo com Bloomberg, a nacionalização pode tranquilizar os credores da EDF sobre a estabilidade financeira da empresa, mas deixará muitos outros desafios para o sucessor do presidente e CEO. Jean-Bernard Levy, que tem 67 anos, deixará o cargo em setembro.Os títulos de dívida conversível da empresa serão oferecidos a 15,64 euros por cada título, de acordo com o comunicado. A oferta será apresentado à Autorite des Marches Financiers até o início de Setembro.