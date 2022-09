Fuga de gás detetada em gasoduto que liga Federação Russa à Europa

A autoridade marítima dinamarquesa disse esta segunda-feira que tinha sido detetada uma fuga de gás no gasoduto que liga a Federação Russa à Europa, sob o Mar Báltico, e que isso é um perigo para a navegação marítima.O operador do Nord Stream 2 confirmou que a fuga tinha sido detetada a sudeste da ilha dinamarquesa de Bornholm, no Mar Báltico.O gasoduto estende-se ao longo de 1.230 quilómetros, desde a Federação Russa até à Alemanha, pelo Báltico.Está acabado e cheio com gás, mas este nunca foi importado pelos alemães, noticiou a DPA.A causa da fuga não foi avançada.A agência de energia dinamarquesa afirmou, em comunicado, que a autoridade marítima do país emitiu um aviso à navegação e determinou uma zona de proibição de cinco milhas náuticas, em torno do gasoduto, "por ser perigoso para o tráfego de navios".Há receios de que a fuga venha a provocar o esvaziamento do gasoduto, que está com 177 milhões de metros cúbicos de gás, nos próximos dias, ainda segundo a DPA.Esta fuga aconteceu um dia antes da inauguração de um gasoduto, o Tubo do Báltico, que vai transportar gás da Noruega para a Polónia, através da Dinamarca.Ao gás norueguês é atribuído um papel importante na substituição do gás russo.