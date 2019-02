Miguel Baltazar

O fundo de investimento, conhecido como o "Abutre da Argentina", considera que, se a China Three Gorges (CTG) for bem sucedida na OPA (oferta pública de aquisição) à EDP, a elétrica "ficará mais fraca" e mais "vulnerável". A opinião do fundo Paul Elliot Singer foi enviada numa carta ao conselho de supervisão da EDP que é presidido por Luís Amado. O fundo acredita que a EDP pode ter um futuro melhor se optar por investir no crescimento e na otimização do portfeólio.O fundo Elliot considera que a oferta da CTG não é no melhor interesse da empresa uma vez que os ativos de "grande qualidade" estão a ser "subavaliados". "A maior fonte de incerteza que a empresa enfrenta hoje é a oferta avançada pela China Three Gorges", ataca o fundo, assinalando que essa tentativa de operação já está a ter um impacto negativo na EDP.Na opinião do fundo, "a oferta da CTG, se consumada, irá deixar a empresa mais fraca, mais volátil, e com um portefólio menos atrativo e com oportunidade de crescimento diminuídas". Além disso, o fundo destaca os "quase inexistentes sinais de progresso" do processo da OPA dados os obstáculos regulatórios que terão de ser ultrapassados em várias partes do mundo.A alternativa do fundo de investimento para acabar com "o impasse atual" é aproveitar mais o portefólio da EDP na área tecnológica, apostando no investimento que conduza ao crescimento da empresa de forma a "maximizar o potencial" no interesse de todos os acionistas. No âmbito desta iniciativa foi criado um site chamado "Empower EDP" onde o fundo explica a sua visão para o futuro da elétrica nacional.O fundo Paul Elliott Singer, conhecido como "Abutre da Argentina", entrou no capital da EDP em outubro de 2018, altura em que passou a controlar 2,2925% do capital da elétrica liderada por António Mexia.A entrada na EDP do fundo liderado pelo conhecido investidor ativista Paul Singer coincidiu com a saída de um dos acionistas históricos da EDP, o fundo norte-americano Capital Group, que deixou, na mesma altura, de ter qualquer participação na empresa.A OPA à EDP da iniciativa da CTG foi lançada em maio do ano passado.(Notícia atualizada às 8h52 pela última vez)