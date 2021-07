Fundos do Santander detêm 2,7% da Greenvolt. Bestinver tem 2,53%

Os fundos geridos pela Santander Asset Management detêm 2,713% do capital e direitos de voto na Greenvolt, informou esta quinta-feira a empresa liderada por Manso Neto.



Em comunicado à CMVM, a empresa de renováveis informa que "a participação qualificada verificou-se mediante aquisição em oferta pública de compra de 3.168.627 ações por parte dos fundos indicados".





Numa outra comunicação ao regulador, a Greenvolt indica que a Bestinver Gestión também adquiriu uma participação qualificada (acima de 2%) no seu capital no âmbito da oferta pública inicial (IPO).A gestora de fundos comprou 2.955.115 ações, que correspondem a 2,53% do capital da empresa.Na primeira sessão em bolsa, a Greenvolt fechou a valorizar 12,94% , cotando nos 4,80 euros, 55 cêntimos acima do preço a que foram vendidas no IPO. Durante o dia chegaram mesmo a escalar perto de 25%.