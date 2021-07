Duas décadas de saídas de bolsa e (muito) poucas entradas

Os últimos anos foram particularmente difíceis para a bolsa portuguesa, que assistiu à saída de grandes empresas do mercado. Mas o movimento de retirada de bolsa recua ao início dos anos 2000, com a saída de bancos e empresas industriais, a maioria na sequência de OPA. Movimentos que não foram compensados com novas entradas. Os CTT protagonizaram a última grande estreia na praça lisboeta.

