Greenvolt: CEO da Altri aplaude rapidez na colocação do IPO e receptividade no mercado

O CEO da Altri mostrou-se muito satisfeito com a recetividade às ações da Greenvolt, o braço de energias renováveis da papeleira que se estreou esta quinta-feira na bolsa portuguesa. José Pina acrescenta ainda que a companhia de renováveis "marcará a diferença, enquanto projeto diferenciado e ambicioso", sendo objetivo do Grupo Altri contribuir para a criação de valor para todos os stakeholders.

"Estamos muito satisfeitos pela forma como, em tempo recorde, se realizou a operação de aumento de capital da GreenVolt, bem como a recetividade verificada por parte do mercado", comentou José Pina, em declarações escritas ao Negócios.





A reação do CEO da papeleira, detida pelo mesmo grupo de acionistas que detém a Cofina, a dona do Jornal de Negócios, surge após a forte valorização das ações da Greenvolt, na estreia no mercado regulamentado. As ações fecharam a subir 12,94% na primeira sessão em bolsa, para os 4,8 euros, acima dos 4,25 euros a que foram colocadas.De acordo com o líder da papeleira, "o plano de desenvolvimento da empresa materializa a estratégia e a ambição do Grupo Altri em contribuir para a criação de valor para todos os stakeholders, nomeadamente através da aceleração da transição energética, por via da produção de energia a partir de fontes renováveis, nomeadamente biomassa, solar e eólica".

"Estamos certos de que a GreenVolt marcará a diferença, enquanto projeto diferenciado e ambicioso, que perspetiva o mercado de forma global, não se limitando ao mercado doméstico ou ibérico", remata José Pina.





A oferta pública de aquisição da Greenvolt tinha por base um aumento de capital de 130 milhões de euros (até 30.588.235 ações), destinada a investidores qualificados, ao qual acrescia uma tranche de 56 milhões em espécie, reservada aos acionistas da polaca V-Ridium, que entram com ativos na Greenvolt (11.200.000 ações). Além disso, estava prevista uma "greenshoe option", que daria a oportunidade aos investidores de comprarem mais 15% de ações do que o previsto (aproximadamente 4.588.235 ações).



A controlar esta operação, enquanto Joint Global Coordinators, estiveram os bancos BNP Paribas e CaixaBank, ao passo que o Santander e o JB Capital Markets foram os Joint Bookrunners do IPO.