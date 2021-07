Greenvolt encerra 1.ª sessão em bolsa a subir 13%, com mais de 1,6 milhões de ações trocadas

A primeira sessão da Greenvolt fechou com nota de honra. Num dia de quedas nos mercados acionistas, a nova cotada da bolsa lisboeta deu um pontapé no pessimismo e fechou a valorizar perto de 13%, depois de ter escalado perto de 25% nos primeiros minutos de negociação. Ações encerraram 55 cêntimos acima dos 4,25 euros a que foram vendidas no IPO.

As ações da Greenvolt encerraram nos 4,80 euros, 12,94% acima do preço do IPO. Os títulos mantiveram um movimento de fortes ganhos – esteve praticamente toda a sessão a valorizar mais de 10% - animada pelo otimismo em torno da empresa, que quebrou um jejum de mais de sete anos sem novas estreias no mercado principal da bolsa de Lisboa.

A empresa estreou-se no mercado a negociar nos 4,65 euros, sendo que o mínimo fixado na negociação se situou em 4,60 euros, imediatamente a seguir à abertura, valor ao qual não regressou em todo o período de negociação. Já o máximo foi atingido ao fim de 14 minutos em bolsa, nos 5,30 euros, com um disparo de 24,71%.

A negociação das ações foi acompanhada por um volume de negociação elevado. Trocaram de mãos 1.665.328 milhões de ações da companhia de renováveis liderada por João Manso Neto.

O facto de as ações terem sido colocadas no limite inferior do intervalo inicialmente anunciado, que ia dos 4,25 aos 5 euros, poderá ter impulsionado a negociação dos títulos na estreia em bolsa após a oferta, que foi reservada a investidores qualificados. Esta foi, por isso, a primeira oportunidade para investidores não qualificados transacionarem ações da companhia.

Na sessão especial de bolsa, esta quarta-feira, o CEO da empresa destacou que o preço das ações é atrativo. "4,25, 4,50 ou 5 euros é sempre barato, na minha opinião, porque a empresa vale mais do que isto", defendeu João Manso Neto. "Num IPO há sempre um desconto, em todo o lado. O mercado dirá qual o valor da ação", concluiu.

14.ª maior capitalização

Em termos de capitalização bolsista, a Greenvolt está agora avaliada em 560 milhões de euros, um valor que coloca a companhia à frente de várias empresas do índice PSI-20.

A empresa de energias renováveis é a 14.ª maior capitalização da praça lisboeta, superando o valor de mercado da Mota-Engil, Novabase, Ibersol, Ramada e Pharol.

João Manso Neto, CEO da empresa, manifestou esta quarta-feira, na sessão especial de bolsa, o desejo de ver a Greenvolt no índice PSI-20 já em setembro. As regras da Euronext não permitem que a empresa entre diretamente para o PSI-20. Tem que transacionar primeiro, pelo menos, 20 sessões no mercado.