Fusion Fuel assina contrato de 2,5 milhões em Espanha para produzir hidrogénio verde

Leia Também Fusion Fuel e Galp juntas em produção de 400 kg de hidrogénio por dia em Elvas

Leia Também Fusion Fuel entra no mercado italiano, de olho na Tunísia e Argélia

Leia Também Hidrogénio verde: Fusion Fuel quer produzir cinco vezes mais já este ano

A empresa portuguesa Fusion Fuel, cotada no índice norte-americano Nasdaq, anunciou esta quarta-feira que assinou um contrato no valor de 2,46 milhões de euros com o Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC), em Espanha, para o fornecimento de equipamentos para um projeto de hidrogénio verde (produzido a partir de energia solar) com uma capacidade de 550 kW.De acordo com a empresa, este projeto prevê o desenvolvimento de um sistema local de produção e distribuição de hidrogénio verde para a mobilidade na cidade espanhola de Saragoça, juntamente com a respetiva geração solar fotovoltaica e um sistema de armazenamento de energia.O projeto - que servirá como modelo para a futura infraestrutura de abastecimento de hidrogénio em Espanha - será desenvolvido em cooperação com os postos de combustíveis Zoilo Ríos e contará com cerca de seis milhões de euros de fundos comunitários do Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência (PTI-TransEner+).À Fusion Fuel caberá o fornecimento de 22 dos seus eletrolisadores HEVO-Solar, bem como dos restantes dos equipamentos para purificação de água, compressão e armazenamento de de hidrogénio. A empresa conta entregar os respetivos equipamentos para o projeto no terceiro trimestre de 2023."Este foi o primeiro concurso público na área do hidrogénio verde de uma entidade pública em Espanha. Este projeto segue-se à nossa instalação pioneira de abastecimento hidrogénio verde para a empresa Exolum em Madrid, que está neste momento em processo de comissionamento. E aproxima-nos de alcançar as previsões de receitas para este ano", disse Frederico Chaves, Co-Head da Fusion Fuel, em comunicado.Por seu lado, Luis Valiño, o investigador principal deste projeto de hidrogénio verde do CSIC, disse que "a tecnologia de ponta de geração de hidrogénio da Fusion Fuel complementa o caráter prático e de investigação do projeto".O CSIC, também conhecido como Conselho Nacional de Investigação de Espanha, é uma instituição pública dedicada a promover a inovação, pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico. A sua missão é gerar e transferir conhecimento em benefício da sociedade, com ênfase em soluções para os desafios das alterações climáticas, saúde, energia e segurança alimentar.