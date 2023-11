Leia Também Fusion Fuel assina contrato de 2,5 milhões em Espanha para produzir hidrogénio verde

A empresa portuguesa Fusion Fuel anunciou esta quarta-feira que assinou um contrato de venda de eletrolisadores para a produção de hidrogénio verde com uma energética nacional para o fornecimento de equipamentos para um projeto de 1,25 MW que será desenvolvido no norte de Portugal.A futura central de produção deste gás de origem renovável, que tem como objetivo também armazenar e distribuir hidrogénio verde para o setor dos transportes (tanto ligeiros como pesados), deverá estar totalmente instalada e operacional até ao final de 2024, avançou a Fusion Fuel em comunicado, sem revelar o nome da entidade com a qual firmou acordo nem o valor de investimento."Estamos entusiasmados em anunciar este contrato para a venda de um sistema HEVO-Chain de 1,25 MW, naquele que é o segundo negócio em poucos meses, uma indicação clara da crescente confiança do mercado na nossa tecnologia modular de eletrolisadores, que permite desenvolver soluções à medida", disse o CEO da Fusion Fuel, Frederico Figueira de Chaves.Por seu lado, Pedro Caçorino Dias, diretor da Fusion Fuel em Portugal, sublinhou a capacidade da empresa em "conceber uma central de hidrogénio completa", o que permitiu "executar este acordo em tempo recorde". "Com este projeto, continuamos a ampliar a nossa presença no espaço da mobilidade a hidrogénio, que acreditamos que será uma fonte de diferenciação para nós à medida que o mercado se desenvolve nos próximos anos", acrescentou.Apesar desta notícia, esta semana a Fusion Fuel comunicou ao mercado ter recebido um aviso por parte do índice tecnológico norte-americano, Nasdaq, no qual está cotada, de que não poderá continuar caso a sua depreciação bolsista (que se tem agravado nos último tempos) continue a seguir a mesma trajetória descendente.Em maio deste ano a empresa anunciou a assinatura de um contrato no valor de 2,46 milhões de euros com o Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC), em Espanha, para o fornecimento de equipamentos para um projeto de hidrogénio verde (produzido a partir de energia solar) com uma capacidade de 550 kW.De acordo com a empresa, este projeto prevê o desenvolvimento de um sistema local de produção e distribuição de hidrogénio verde para a mobilidade na cidade espanhola de Saragoça, juntamente com a respetiva geração solar fotovoltaica e um sistema de armazenamento de energia.O projeto - que servirá como modelo para a futura infraestrutura de abastecimento de hidrogénio em Espanha - será desenvolvido em cooperação com os postos de combustíveis Zoilo Ríos e contará com cerca de seis milhões de euros de fundos comunitários do Mecanismo Europeu de Recuperação e Resiliência (PTI-TransEner+).À Fusion Fuel caberá o fornecimento de 22 dos seus eletrolisadores HEVO-Solar, bem como dos restantes dos equipamentos para purificação de água, compressão e armazenamento de de hidrogénio. A empresa conta entregar os respetivos equipamentos para o projeto no terceiro trimestre de 2023.