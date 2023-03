Fusion Fuel e Galp juntas em produção de 400 kg de hidrogénio por dia em Elvas

Leia Também Hidrogénio verde: Fusion Fuel quer produzir cinco vezes mais já este ano

O novo apoio do PRR faz parte de um financiamento mais alargado atribuído ao consórcio "Moving2Neutrality Alliance", comporto por 13 empresas parceiras lideradas pela Petrogal, subsidiária do Grupo Galp, que tem como objetivo "descarbonizar a mobilidade comercial e industrial através do desenvolvimento de pólos de produção de combustíveis sustentáveis ??em Sines e outras localizações estratégicas em Portugal".O projeto será desenvolvido em Elvas, na fronteira entre Portugal e Espanha, "estrategicamente localizada num dos principais corredores de mercadorias entre os dois países"."A central terá 1 MW de capacidade de eletrólise, produzindo até 400 kg de hidrogénio verde por dia, além de garantir pureza a compressão necessárias do gás renovável para soluções de mobilidade. A instalação também incluirá uma estação integrada de reabastecimento de hidrogénio destinada a veículos comerciais leves e pesados", referiu ainda a Fusion Fuel no mesmo comunicado.Desenvolvido em parceria com a Galp, este projeto da Fusion Fuel servirá de "referência para explorar o conceito de produção descentralizada de hidrogénio verde para aplicações de mobilidade em Portugal e no estrangeiro"."Esta é uma conquista histórica para a Fusion Fuel. Enquanto maior operadora de estações de serviço em Portugal, a Galp é uma das empresas mais reconhecidas do país. Juntarmo-nos à Galp como parceiros de consórcio para o desenvolvimento de um projeto pioneiro de produção e abastecimento de hidrogénio é uma prova da tecnologia inovadora da Fusion Fuel", disse Frederico Figueira de Chaves, co-diretor e diretor financeiro da Fusion Fuel.O responsável frisou ainda que a "construção de soluções de hidrogénio verde em co-localização [em postos de combustível, por exemplo] que eliminam a necessidade de distribuição de proximidade e reduzem o custo efetivo para os clientes, é fundamental para democratizar o acesso ao hidrogénio e enfrentar os desafios da produção em larga escala perto dos locais de maior procura".