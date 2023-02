Galp vende projetos petrolíferos em Angola por 830 milhões de dólares

A Galp acordou a vendea dos seus ativos de upstream - exploração e produção petrolífera - em Angola à Somoil - Sociedade Petrolífera Angolana S.A., informou esta segunda-feira a petrolífera portuguesa liderada por Filipe Silva.A alienação deverá gerar um encaixa de cerca de 830 milhões de dólares (777,2 milhões de euros ao câmbio atual), líquido dos impostos de mais valias. A empresa detalha que 655 milhões de dólares (613,4 milhões de euros) deverão ser recebido na conclusão do acordo - que é esperada na segunda metade deste ano - e os restantes 175 milhões de dólares (163,8 milhões de euros) em pagamentos contingentes a efetuar em 2024 e 2025, dependendo do preço do petróleo Brent."Esta transação permite à Galp cristalizar valor de ativos maduros de upstream e apoiar a renovação do nosso portefólio de upstream e a nossa estratégia de descarbonização. Estamos confiantes que a Somoil, já presente no Bloco 14, será um forte contribuidor para o desenvolvimento para o desenvolvimento destes ativos da Galp", refere Filipe Silva, CEO da Galp, citado em comunicado.Os ativos incluídos na transação são no Bloco 14 (detido a 9% pela Galp): Tombua e Landana; BBLT - Benguela, Belize, Lobito e Tomboco; Kuíto; Vloco 14K (detido a 4,5% pela Galp): Lianzi; Bloco 32 (detidos a 5% pela Galp): Kaombo (operacional) e CNE (em desenvolvimento).