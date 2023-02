Bolsa de Lisboa começa semana no verde. Galp a subir quase 1% após resultados

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão no verde, com a Galp a comandar os ganhos, após a petrolífera ter apresentados os resultados do quarto trimestre e o somatório dos números do ano passado.

O PSI sobe 0,11% para 5.952,74 pontos. Entre as 15 cotadas que compõem o índice, nove começaram o dia no verde, quatro no vermelho e duas permanecem inalteradas.

A Galp é a cotada que mais puxa pelo PSI, estando a valorizar 0,93% para 12,43 euros, depois de reportar um crescimento de 93% dos lucros para 881 milhões de euros em 2022.





No restante setor energético o sentimento é misto. A REN soma 0,20% para 2,53 euros. Na família EDP, a empresa-mãe valoriza 0,13% para 4,62 euros, enquanto o braço das renováveis cai 0,13% para 19,06 euros. Por fim, a Greenvolt mantém-se inalterada em 7,58 euros.

Entre as papeleiras, a Semapa ocupa a segunda posição no lado dos ganhos, ao crescer 0,77% para 13,10 euros, Navigator sobe 0,37% para 3,22 euros. Já Altri avança ligeiramente (0,09%) para 4,56 euros.

No setor do retalho, Jerónimo Martins negoceia na linha de água (-0,05%) para 19,28 euros, enquanto a Sonae permanece inalterada em 0,9375 euros.

Por fim, o BCP perde 0,67% para 0,2082 euros, sendo a cotada que mais contraria a tendência.



