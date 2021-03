Galp e Habitat Invest juntam-se para incluir mobilidade elétrica em edifícios

A Galp e a Habitat Invest criaram uma parceria para serviços de mobilidade elétrica em edifícios residenciais, que consiste na oferta de serviços inteligentes de carregamento elétrico de veículos e de soluções de mobilidade partilhada entre condóminos.





Os primeiros projetos abrangidos por esta parceria, localizados em Lisboa, ficarão disponíveis já este ano, num total de 250 parqueamentos preparados para o carregamento de veículos elétricos previstos para os novos empreendimentos "Duque 70", na Av. Duque de Loulé, "Línea Residences", na Av. 5 de Outubro e "Valrio", na Avenida de Berlim.





No caso do edifício "Valrio", a este serviço junta-se uma solução de mobilidade partilhada pelos condóminos e que será replicada noutros empreendimentos. Por fim, a parceria vai também abranger o fornecimento de energia verde da Galp nos empreendimentos da Habitat.





"A tendência de os clientes optarem por soluções de mobilidade mais sustentáveis, partilhadas e com base em ferramentas digitais é cada vez mais assinalável, sendo Portugal o quinto país da Europa onde a compra de viaturas elétricas mais cresceu em 2020", assinalam as empresas, em comunicado.





"O paradigma da mobilidade urbana está a mudar de forma acelerada e a impor ao mercado novas exigências por parte dos consumidores. A mobilidade elétrica é uma premissa central sempre que projetamos a nova vida das cidades", diz Sofia Tenreiro, COO da área Comercial Galp, acrescentando que o "caminho passa por assegurar que a mobilidade elétrica é também uma realidade na casa dos portugueses e nas empresas".

Sofia Tenreiro acrescenta que "precisamos de endereçar este novo contexto, com a oferta de serviços que respondam às necessidades dos cidadãos e que lhes garantam a energia e as soluções de que precisam para fazer parte da mudança", sendo que "esta parceria pioneira com a Habitat é um passo muito concreto nesse sentido".