Antigo presidente do Sporting vai construir o Almada South Living com 514 casas

Em 2004, pouco tempo antes de chegar à presidência do Sporting, cargo que ocupou durante quase quatro anos, Filipe Soares Franco fundava, juntamente com Luís Corrêa de Barros, um grupo imobiliário que, depois de quase duas décadas focado no segmento alto e de luxo, está agora a apostar fortemente na construção de apartamentos para a classe média.

É o caso do Aurya, o maior projeto até ao momento da Habitat Invest, num investimento próximo de 100 milhões de euros na construção de 407 apartamentos em Santo António dos Cavaleiros, Loures, que entrou em obra neste verão.

Em licenciamento, construção e entrega, a promotora imobiliária tem 16 projetos em curso, num total de 1.234 unidades residenciais, que corporizam um investimento estimado em 460 milhões de euros até 2024.

Entretanto, esta terça-feira, 4 de outubro, a consultora imobiliária JLL anunciou que "atuando em representação do vendedor", que não identificou, "concluiu a venda à Habitat Invest/Patron do Almada South Living, um lote de terreno localizado no Feijó, na margem sul, para o qual está projetado o desenvolvimento de uma nova centralidade residencial com 514 apartamentos".



A parceira da Habitat Invest neste negócio é uma "private equity" com sede em Londres.

Segundo a JLL, o Almada South Living estende-se por uma área de 9.600 metros quadrados e conta com uma capacidade de construção de aproximadamente 51 mil metros quadrados.

"Há muito tempo que Almada não tem projetos de construção nova com dimensão suficiente para criar novas centralidades e oferecer apartamentos modernos e adaptados ao perfil da procura existente. Isso irá finalmente mudar com este ativo, que permitirá não só a construção de 500 novos fogos para a classe média, como de todos os equipamentos e serviços de apoio necessários", garante Gonçalo Ponces, head of development da JLL Portugal.

Gonçalo Ponces afiança que "a procura por terrenos para promoção imobiliária de grande escala tem vindo a intensificar-se nos concelhos na segunda coroa de Lisboa, contemplando áreas de influência mais alargadas, mas com bons acessos à capital", tratando-se de "uma tendência de maior diversificação geográfica do investimento em resposta a uma procura que também está mais aberta a estes mercados, nomeadamente motivada pela excelente relação qualidade/preço".

Para a JLL, esta transação "significa também um passo muito importante no que respeita à expansão da nossa zona de intervenção, ao concretizar pela primeira vez uma operação de dimensão tão significativa neste território da margem sul".