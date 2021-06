Galp em "conversações avançadas" para erguer unidade de lítio

O CEO da Galp, Andy Brown, revelou que está em "conversações avançadas" com um fabricante de baterias "líder na Europa", com o objetivo de inaugurar uma unidade de processamento químico de lítio. Também um acordo para a obtenção de matéria-prima está em cima da mesa.Estes planos foram divulgados na apresentação do plano estratégico que se estende até 2025, que decorre esta quarta-feira, 2 de junho, no âmbito do Capital Markets Day.

O CEO da Galp salienta que o foco da empresa, no que diz respeito ao lítio, não é a mineração, mas sim o processamento. Na Europa, aponta, "não existem unidades de processamento de hidróxido de lítio", num continente onde a procura deverá chegar às 400 quilotoneladas.

A unidade da Galp prevista deverá ter uma capacidade de 25 quilotoneladas LCE (lithium carbon equivalent) até 2025. Contudo, o CEO ressalva que espera acelerar os investimentos na área de Novas Energias, que inclui tanto o lítio como o hidrogénio, na segunda metade da década. Para já, este segmento capta 5% dos investimentos.

Andy Brown afirmou ainda que a petrolífera está também em discussões no campo da extração mineira, com uma mina em Portugal. Isto depois de a Savannah Resources, que detém os direitos de exploração da mina do Barroso, em Boticas, ter anunciado esta terça-feira, em comunicado, que o acordo com a Galp expirou.



O acordo de princípio, assinado em janeiro, entre a Savannah e a Galp, previa que a petrolífera passasse a ser detentora de 10% do capital da subsidiária portuguesa da Savannah que detém a concessão da Mina do Barroso, por 6,4 milhões de dólares. O montante deveria financiar o estudo de viabilidade da exploração da referida mina.

(Notícia em atualizada às 14:41)