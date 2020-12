Galp encerra operações de refinação em Matosinhos no próximo ano

A Galp vai descontinuar as operações de refinação em Matosinhos no próximo ano e concentrar essa atividade em Sines, avança a empresa esta segunda-feira, 21 de dezembro, num comunicado enviado à CMVM.

A empresa explica que a decisão foi motivada pelas alterações estruturais dos padrões de consumo de produtos petrolíferos, devido ao contexto regulatório europeu e à pandemia da covid-19, que "originaram um impacto significativo nas atividades industriais de downstream da Galp".

A refinaria de Matosinhos vai manter apenas a sua atividade enquanto infraestrutura logística, enquanto a empresa prossegue com o estudo de utilizações alternativas para a estrutura industrial. Já a refinaria de Sines, que concentrará as atividades de refinação, será adaptada "com vista a aumentar a sua preparação e competitividade futura, incluindo a integração de produção de biocombustíveis avançados", revela a empresa num comunicado interno enviado aos trabalhadores, a que o Negócios teve acesso.

A decisão, que implicará uma redução da força de trabalho não detalhada ainda pela Galp, vai gerar uma redução de 90 milhões de euros por ano em custos fixos e investimentos, segundo a empresa, e 900 kt das emissões de CO2 associadas ao sistema atual, sendo que o valor contabilístico dos ativos a serem descontinuados é de cerca de 200 milhões.

Aos funcionários, a Galp diz tratar-se de uma "decisão complexa e difícil que ocorre depois de muita ponderação" mas que se torna "inevitável em face da ausência de resiliência e sustentabilidade perante o contexto em que estamos inseridos".





"É uma decisão que, nas últimas décadas, havia sido equacionada em algumas ocasiões, mas que nem por isso surge com menor tristeza, e que se torna ainda mais difícil pelo tempo e pela realidade que vivemos. No âmbito do plano de implementação daremos naturalmente prioridade a promover as soluções mais adequadas para as pessoas", garante ainda a empresa.