Galp garante que não haverá atrasos na Namíbia

O CEO da Galp garante que o projeto da companhia na Namíbia. Numa conferência com analistas nesta segunda-feira, Filipe Silva afirmou que a petrolífera está "perfeitamente consciente do valor de trazer a produção para a Namíbia o mais rapidamente possível".A descoberta foi confirmada há cerca de um mês e o presidente executivo da empresa afirma que ainda é muito cedo para decidir os próximos passos, mas estima que no final de março a companhia tenha uma ideia mais definida sobre o potencial comercial do projeto. "Já devemos ter uma visão clara sobre os volumes dos reservatórios", avançou.Com os dados recolhidos até agora, o CEO admite mesmo como "altamente possível o cenário de fazer mais furos" no bloco.A 10 de janeiro a Galp comunicou a confirmação de que o poço Mopane-1x, localizado ao largo da Namíbia, contém petróleo leve Nesta segunda-feira a empresa comunicou um lucro em 2023 de mais de mil milhões de euros.