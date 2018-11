Galp multada em 80 mil euros em Espanha por manipulação do mercado de gás

A Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência (CNMC) multou a "Galp Gas Natural em 80 mil euros por manipulação do mercado organizado do gás", revela o regulador através de comunicado.





"A CNMC sancionou a Galp Gas Natural cm uma multa de 80 mil euros por uma infracção grave" de "manipulação do mercado de gás", revela a mesma fonte.

O regulador realça que "provou que a Galp Gas Natural levou a cabo uma série de comportamentos anómalos no dia 17 de Janeiro de 2017" na negociação do produto. Em causa está a negociação naquele dia específico do produto Diario D+1.

"A empresa estava disposta a comprar o gás, com entre a 18 de Janeiro de 2017, 7% mais caro do que o preço a que tinha vendido apenas minutos antes", explica o comunicado, que adianta que esta prática "tinha o objectivo de fixar o preço final diário do produto num nível artificialmente alto, através de transacções com o volume mínimo permitido."





A Concorrência explica ainda que a operação foi realizada "apenas 3 segundos antes do fecho da negociação do mercado, definindo um preço do produto Diario D+1 que se situou acima do resto dos preços de referência do mercado para esse produto."

"Depois da análise destes e outros elementos, a CNMC concluiu que a Galp Gas Natural, com o seu comportamento, fez uma prática de manipulação do mercado ao fixar o último preço diário, num nível artificial."

O regulador aplicou assim "uma sanção de 100 mil euros à empresa", tendo "a quantia da multa sido reduzida em 20%."





(Notícia actualizada às 08:50 com mais informação)