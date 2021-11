Galp quer aumentar dividendos, "cash flow" e apostar no lado "verde" da força

A Galp Energia pretende aumentar o "cash flow" e dividendos, numa altura em que procede a uma transformação da sua estratégia com foco nas energias renováveis, biocombustíveis e hidrogénio, anunciou Andy Brown, líder da petrolífera portuguesa.

Numa entrevista à Bloomberg, Brown confessa que agora o seu compromisso "mais verde" dependerá do apoio do governo e da procura dos clientes por produtos com baixos níveis de carbono, voltando a sublinhar a ideia de que a Galp irá deixar a atividade de prospeção e pesquisa de novos campos de petróleo e gás a partir do próximo ano.

Ao Negócios, à margem da Web Summit - feira de tecnologia que decorreu na semana passada, em Lisboa - o CEO da empresa portuguesa já tinha dito que está a trabalhar num plano ambicioso centrado na indústria do lítio. "Será algo muito, muito grande", prometeu, na altura.

A empresa está a ultimar os detalhes da primeira fase do projeto, que passará por acordos de parceria com outras empresas do setor, mineiras, mas não só, e deverá apresentá-los "nas próximas semanas". No entanto, ao Negócios, Andy Brown adianta algumas das metas daquela que será uma parte importante da nova vida da Galp.

"O processo começa com a mineração, depois há a refinação para hidróxido de lítio, há o fabrico de cátodos e, por fim, a fábrica de baterias. Portugal tem recursos naturais únicos e nós temos capacidades muito avançadas de refinação. O que estamos a fazer é a reunir os recursos mineiros e os fabricantes, para criar uma cadeia de valor. E vamos ver que parte dessa cadeia é que poderemos posicionar em Portugal", explicou Andy Brown.

À Bloomberg diz agora que a nova indústria que está a crescer em Portugal, dedicada à exploração de lítio, vai criar empregos e saúde económica neste século para as regiões.

As ações da Galp caíram em junho deste ano com as notícias de que a empresa estaria a planear investir a mesma quantidade de dinheiro em produtos com baixo nível de carbono como no petróleo, a sua atividade principal, até ao ano de 2025.



A empresa melhorou as suas perspetivas para o quarto trimestre deste ano, à boleia da prestação dos preços do petróleo, segundo comunicado enviado esta manhã à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).