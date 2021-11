Lisboa contraria quedas da Europa com máximos da Jerónimo Martins

A bolsa de Lisboa terminou a sessão desta terça-feira com um ganho de 0,33% para os 5.692,61 pontos, contrariando a tendência negativa em todas as restantes praças europeias.A suportar este ganho esteve a Jerónimo Martins, que conseguiu renovar máximos históricos no fecho desta sessão. A dona do Pingo Doce valorizou 3,10% para os 20,65 euros por ação.

Para além da Jerónimo Martins, registaram-se ganhos em mais quatro empresas. A Ibersol pulou 3,33%, a Nos subiu 2,58% e a EDP valorizou 0,11%.