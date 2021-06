Gás natural aumenta 0,3% em outubro

A partir de outubro, os preços de venda a clientes finais do mercado regulado de gás natural vai aumentar 0,3%, abaixo dos 0,8% da proposta de tarifas apresentada em março, anunciou a ERSE.



Os preços são referentes a consumos inferiores ou iguais a 10 000 metros cúbicos/ano.





Estas tarifas vigoram entre 1 de outubro de 2021 e 30 de setembro de 2022.O aumento acontece mesmo quando a tarifa de acesso às redes vai descer. Segundo a ERSE, "apesar da redução da tarifa de acesso às redes, perspetiva-se uma subida no custo de aprovisionamento do gás natural, o que justifica o acréscimo nas tarifas transitórias de venda a clientes finais".Nas tarifas de acesso às redes as descidas situam-se nos 2,2% para a baixa pressão com consumo ≤ 10 000 m3/ano; de 1,9% para a baixa pressão com consumo > 10 000 m3/ano; de 3,9% para a média pressão e uma queda de 28,8% na alta pressão.Com a descida anunciada para as tarifas finais de venda ao consumidor, a ERSE realça que "a variação acumulada da tarifa transitória de venda a clientes finais para clientes domésticos de gás, nos últimos cinco anos, registou uma redução de 8,4%".Esta descida é para os clientes que estão ainda no mercado regulado, que são cerca de 243,5 mil consumidores, o que representa cerca de 2% do consumo nacional.Considerando a fatura média mensal dos clientes, o impacto da variação agora apresentada é de 4 cêntimos para uma fatura média mensal de 10,90 euros (casal sem filhos) e de 7 cêntimos para uma fatura média de 20,23 euros (tipicamente a de um casal com dois filhos), segundo estimativas da ERSE.