Gasoduto marítimo convenceu Macron a ligar França à Ibéria

O braço de ferro entre a Península Ibérica e França durou muitos anos, mas a questão do gasoduto que permitirá que Portugal e Espanha deixem de ser uma ilha energética isolada do resto da Europa está finalmente resolvida. “Está ultrapassado um bloqueio histórico, um dos mais antigos da Europa”, afirmou António Costa no final da reunião com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o presidente

...