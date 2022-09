Gasolina 95 no valor mais baixo do ano. Gasóleo mantém-se volátil

Leia Também Combustíveis aliviam menos que o petróleo desde a guerra

Os preços da gasolina 95 estão em mínimos desde o final de 2021. De acordo com o boletim semanal da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o preço eficiente deste combustível estará nesta semana nos 1,725 euros por litro. É preciso recuar até dezembro para encontrar um valor mais baixo. Nesse mês, o preço médio da gasolina 95 foi de 1,720 euros por litro.Por sua vez, é uma descida de 0,478 euros face ao máximo anual, atingido a 6 de junho. Nessa semana, o preço da gasolina 95 estava nos 2,203 euros, já estando em vigor o desconto do Governo no ISP (imposto sobre produtos petrolíferos), que foi, nessa altura de 25,1 cêntimos para a gasolina.Por outro lado, as gasolineiras estão a demorar mais a refletir nos seus produtos a quebra dos preços nos mercados. O boletim da ERSE mostra que apesar de o preço eficiente (que calcula o valor do combustível nos mercados com os custos associados à sua comercialização) ter estado na semana passada nos 1,741 euros, o preço nos pórticos foi de de 1,778 euros, apontando para um desvio de 2,1%. À medida que os valores da gasolina têm caído, este desvio tem estado a aumentar. Contudo, o preço com descontos (associados a cartões de fidelidade ou outros) foi de 1,713 euros.Já quanto ao gasóleo, mantém-se a volatilidade, com os valores a oscilarem desde o início do ano. Neste momento, o preço eficiente está nos 1,930 euros, mais de 20 cêntimos acima do preço da gasolina, o que é inédito. No final do ano passado, este combustível custava 1,578 euros por litro (preço médio de dezembro de 2021).Na semana passada, o preço eficiente tinha sido de 1,928 euros por litro, contudo aqui - ao contrário das gasolinas - o preço dos pórticos foi mais barato: 1,898 euros, representando um desvio de -1,6%. Já com descontos, o valor foi de 1,823 euros.Esta semana, ainda se mantém em vigor desconto do Governo no ISP, "representando 0,31606 €/l e 0,16280 €/l para a gasolina 95 simples e para o gasóleo simples, respetivamente", indica a ERSE.