Geração de energia solar está aquém do potencial em Portugal e Espanha

3,5

GW, o que representa

11% da geração de eletricidade na Península Ibérica.



De acordo com o outlook de geração solar nos dois países, estes números ainda estão muito aquém do potencial da região, sugerindo que a tecnologia associada ao solar fotovoltaico ainda tem muito espaço para crescer.







Quanto às empresas com grandes portfólios de projetos solares e muitos GW em pipeline na região, também já se deram conta do potencial inexplorado e vão apostar no boom solar, que está para durar, à espera de lucros. A Iberdrola tem em pipeline 11 GW de nova capacidade solar na região, prevista para entrar em operação em 2030. Quanto à EDP, Enel e Naturgy, também têm bons portfólios de projetos em andamento.





De acordo com as previsões da Bloomberg, a geração solar na Península Ibérica tem de aumentar a sua posição no mix total para 32% até

Para lá chegar, ambos os países terão de expandir a sua capacidade fotovoltaica em 133% para os

56 a 59 GW até essa altura

.

Pelas contas dos analistas da Bloomberg, de janeiro até agora a produção de energia solar combinada em Portugal e Espanha atingiu, em média, um máximo de