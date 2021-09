Santiago do Cacém vai receber investimento de 850 milhões para energia solar

A Iberdrola e a Prosolia vão investir em conjunto 850 milhões de euros em quatro parques solares em Espanha e numa central em Portugal, localizada em Santiago do Cacém, até 2025. A informação foi avançada por Pedro Pestana Aguiar, membro do conselho de administração da Prosolia, à agência Reuters.





Com o acordo, as empresas pretendem atingir uma capacidade de produção total de 1,5 gigawatts (GW) nos próximos quatro anos, distribuídos por quatro parques solares fotovoltaicos em Espanha e por uma central em Portugal que, de acordo com o mesmo responsável, equivale a toda a capacidade instalada atual do país.





Pedro Pestana Aguiar revelou que a Iberdrola irá deter uma participação de 50% no parque solar da Prosolia em Santiago do Cacém, que será, então, um dos maiores da Europa, com uma capacidade de gerar mais de 1,14 GW. Este projeto, que não vai receber qualquer tipo de subvenção, já começou a receber autorizações e a levar a cabo estudos de impacto ambiental, adiantou o mesmo responsável.





Segundo Pestana Aguiar, o projeto de Santiago do Cacém também poderá acolher um parque de baterias de iões de lítio de 257 megawatts (MW) para armazenar energia, mas ressalvou ser ainda "prematuro" avaliar exatamente o investimento adicional que implicaria.





A Iberdrola tem atualmente cerca de 1,5 GW de capacidade renovável instalada em Portugal, dos quais 1,2 GW são hidroelétricos e apenas 255 megawatts fotovoltaicos.





"Com este acordo, a Iberdrola reforça a sua estratégia de crescimento em Portugal e a Prosolia Energy avança no objetivo de se converter num ‘player’ de referência na transição energética na Europa", afirmou Pestana Aguiar.





A Iberdrola prevê destinar 150.000 milhões de euros a nível global para triplicar a sua capacidade de produção de energia elétrica renovável até 2030, alcançando um total de 60 GW em 2025. Um porta-voz da gigante espanhola confirmou à agência Reuters a parceria com a Prosolia, mas sem facultar de detalhes.