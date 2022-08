Goldenergy sobe preços do gás em média seis euros para as famílias a partir de outubro

Leia Também Gás mais caro em outubro. EDP e Galp sobem preços

Depois de a EDP ter anunciado na semana passado que as faturas de gás dos seus clientes vão ficar em média 30 euros mais caras em outubro (um disparo nos preços entre 150 e 190%), esta segunda-feira foi a vez da Goldenergy revelar em comunicado que a maioria dos seus clientes no segmento doméstico - famílias, sobretudo - "vai ter em média um aumento de 6 euros por mês no gás natural, já com taxas e impostos incluídos".A empresa fala de um "aumento inevitável, mas controlado". O novo tarifário estará em vigor a partir de 1 de outubro e até ao fim deste ano, "sendo revisto de acordo com as alterações que possam surgir no mercado".No entanto, tendo em conta tanto famílias como pequenos negócios, a média de aumento será mais alta, refere a empresa. "Considerando o número de clientes presentes em cada escalão da Goldenergy e os seus perfis médios de consumo, o aumento tarifário para este inverno nas faturas de gás será em média de 10 euros mensais, onde se incluem já taxas e impostos", diz a elétrica gerida pelo CEO espanhol Miguel Checa.As justificações são as mesmas da EDP e da Galp, que também já anunciaram que vão aumentar preços em outubro, sendo de esperar para esta semana o anúncio da magnitude desse mesmo aumento."Perante o aumento dos custos dos acessos regulados, aprovados pelo Governo para entrarem em vigor a 1 de outubro, e tendo em conta a atual volatilidade do mercado e a escalada de preços do gás nos mercados internacionais nos últimos meses, situação que tem vindo a ser agravada pelas consequências da guerra na Ucrânia, a Goldenergy vê como inevitável proceder ao aumento dos preços do gás nos segmentos residencial e pequenos negócios", diz a elétrica.