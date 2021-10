Governo aprova decreto-lei que permite avançar com leilões solares em albufeiras

espelhos de água de albufeiras. O procedimento deveria ter avançado em setembro, mas a necessária mudança na lei atrasou o processo.

O terceiro leilão de energia solar está mais perto de ter início. Esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o Governo aprovou um decreto-lei que "determina a unificação dos procedimentos de natureza concorrencial para a atribuição dos títulos de reserva de capacidade de injeção na Rede Elétrica de Serviço Público para a produção de eletricidade, a partir da conversão de energia solar por centros eletroprodutores fotovoltaicos flutuantes, a instalar em albufeiras, e dos títulos de utilização privativa necessários para o efeito".Este era um passo necessário para o leilão avançar. O terceiro leilão de solar será diferente dos anteriores, uma vez que a produção será exclusiva emSegundo explicou o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, ao jornal Eco , os promotores que quiserem participar no próximo leilão terão de fazer duas licitações. A primeira será semelhante à dos leilões anteriores, e incide no preço para produzir eletricidade através de energia solar. Terá de haver ainda uma licitação extra, para a ocupação do domínio público hídrico. É essa porta que o decreto-lei aprovado hoje vem abrir.O terceiro leilão de energia solar será para 500 megawatts de produção e terá como destino apenas os espelhos de água de albufeiras. As sete albufeiras O Governo definiu sete albufeiras para o concurso: Alto Rabagão, Paradela, Salamonde, Vilarinho das Furnas, Monte da Rocha, Santa Clara e Alqueva.