Governo dá ok à compra de 453 milhões de euros de eletricidade para 428 entidades públicas

O Governo autorizou mais de quatro centenas de entidades públicas a assumir encargos de 453 milhões de euros para a compra de eletricidade.A informação consta de uma resolução publicada nesta sexta-feira em Diário da República que concretiza uma decisão do Conselho de Ministros desta semana que "autoriza as entidades adquirentes a assumir os encargos orçamentais e a realizar as despesas inerentes à aquisição de eletricidade, desde que os respetivos procedimentos sejam conduzidos pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPAP), ao abrigo do acordo quadro para o fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal Continental", com valores máximos distintos para cada uma.Segundo o documento, "428 entidades pertencentes à administração direta, indireta e autónoma, já demonstraram o seu interesse em participar no procedimento centralizado a lançar pela ESPAP para o ano de 2023, o que se traduz num montante global de 453.5 milhões de euros, a que acresce IVA à taxa legal em vigor".Desde 2017 que a ESPAP tem centralizada a categoria de compra de energia que compreende eletricidade, combustível rodoviário e gás natural para as entidades compradoras vinculadas do Sistema Nacional de Compras Públicas.A resolução detalha as 428 entidades em causa. No primeiro lugar, destacado daquelas que pretendem gastar mais na compra de eletricidade, está a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, com 80 milhões de euros. A GNR surge em segundo lugar, esperando gastar 16,6 milhões. O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra prevê despender 15 milhões.As entidades militares também estão em destaque. A Marinha prevê comprar 14 milhões de euros no procedimento, a Força Aérea quer 13 milhões e o exército antevê 11 milhões de euros.A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais pretende gastar 13,6 milhões de euros.De seguida surgem uma série de entidades com valores compreendidos entre cerca de 10 e cerca de 11 milhões de euros: a Administração dos Portos de Sines e do Algarve, a Direção-Geral da Administração da Justiça, a Autoridade Tributária e Aduaneira, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, o Instituto da Segurança Social e o Instituto do Emprego e Formação Profissional.A Polícia de Segurança Pública surge com um valor de 7,9 milhões de euros.